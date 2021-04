Intercommuncale Haviland wil gemaaid gras hergebruiken: "Je kan daar papier of strooizout van maken"

Nu blijft bij het maaien van de vele bermen in gemeenten vaak veel afval over. Afval dat ook verwerkt moet worden en dus geld kost. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in. De provincie Vlaams-Brabant geeft Haviland een subsidie van ruim 56.000 euro om te bekijken hoe het maaisel kan worden hergebruikt en of de kwaliteit voldoende is.

"Er zijn veel mogelijkheden, maar die moeten we nu goed onderzoeken. In Nederland maken ze bijvoorbeeld een soort van strooizout uit grasmaaisel. Dit jaar gaan we vooral bekijken hoe we meer in de tijd kunnen spreiden wanneer er gemaaid wordt. Volgend jaar worden er zeven bermen geselecteerd die elk op een ander moment gemaaid zullen worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontdekken of de kwaliteit in iedere maand even goed is of niet", aldus de milieudeskundige. Maar niet alleen grassen komen in aanmerking. "Van de Japanse duizendknoop wordt nu ook al linoleum vloerbedekking gemaakt."