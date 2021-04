Ecologische partij wint verkiezingen in Groenland: streep door rekening van internationale mijnbouwbedrijven? 

De verkiezingen in Groenland lijken een regionale aangelegenheid, maar werden toch goed in de gaten gehouden door grootmachten als de VS, Rusland en China (lees daarover meer in dit artikel) én in het bijzonder ook door internationale mijnbouwbedrijven. Groenland beschikt over enorme onaangeboorde mineraalbronnen die internationale bedrijven maar al te graag willen ontginnen.

De winst van IA doet nu twijfels rijzen over een groot mijnbouwproject in Kvanefjeld (of Kuannersuit), in het zuiden van het eiland, dat een van de grootste afzettingen van zeldzame aardmetalen ter wereld bevat, zoals neodymium, dat in windmolens, elektrische voertuigen en gevechtsvliegtuigen wordt gebruikt.