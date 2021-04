Hoog bezoek in vakantiehoeve in Houthulst: Erik Zabel en Formule 1-piloot Bottas logeerden er

Uitbater Pieter kon regelmatig een praatje slaan met de 2 vedetten. Erik Zabel spreekt een aardig mondje Nederlands, want hij reed vroeger bij de ploeg van Walter Godefroot. "Na een jaar vol coronamiserie deed het deugd om zo'n ploeg op logement te hebben", zegt Pieter van de Maalderie. "Het was heel fijn dat ze hier een maand verbleven. Het is behoorlijk zwaar geweest het afgelopen jaar. Al die boekingen die verzet werden, bijvoorbeeld. Nu zijn we weer volop plannen aan het maken om meer in te kunnen zetten op culinaire fietsarrangementen."