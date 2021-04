Ronde van Vlaanderen helpt klimaatonderzoek: "In jaren 80 had geen enkele boom blad, nu is Ronde groener dan ooit"

Wie naar de Ronde van Vlaanderen kijkt, doet dat meestal als wielerfan. Maar er zijn ook toeschouwers die van de landschappen en de natuur genieten. Professor Pieter De Frenne van de universiteit van Gent en zijn team gaan nog een stapje verder. Zij bestuderen de bomen en de struiken langs het parcours aan de hand van de televisiebeelden. De onderzoekers brengen in kaart welke planten in blad of in bloei staan en vergelijken dat met de vorige jaren. "Het handige aan Vlaanderens Mooiste is dat het altijd plaatsvindt in dezelfde periode, rond de lente, dus dan kan je goed vergelijken", zegt De Frenne.