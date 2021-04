Slecht nieuws voor (ouders van) kotstudenten: kotprijzen stijgen in Vlaamse studentensteden

“In Leuven zien we eerder een normale prijsstijging van 2 à 3 procent. Dat komt min of meer overeen met de indexering. We zien al jaren dat de prijzen geleidelijk stijgen,” zegt Ludo Clonen, hoofd van de dienst huisvesting van de KU Leuven. “Voor een standaardkamer met gedeeld sanitair en een gedeelde keuken tel je 355 à 360 euro neer. Kamers met extra comfort kosten dan weer 470 à 480 euro per maand.”

Een gelijkaardig verhaal hoorden we in Antwerpen. STAN, het overkoepelende orgaan voor Antwerpse studenten, liet weten dat je voor een gewoon kot gemiddeld 365 euro per maand moet neertellen, exclusief kosten. Wie een studio verkiest, betaalt gemiddeld 460 euro. Ook in Antwerpen stegen de kotprijzen de afgelopen jaren wel licht, maar die stijging volgde net als in Leuven vooral de evolutie van de indexering.