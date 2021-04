Leerlingen Sint-Jozefscollege Aarschot krijgen ook na paasvakantie deeltijds les vanop afstand: "Campus is te klein"

"Door de coronamaatregelen is het niet zo evident om voor onze campus van de tweede en de derde graad, iedereen te laten komen", zegt directeur Mattias Paglialunga. "Dan krijg je 800 leerlingen op een te kleine speelplaats. We hebben ook te kleine gangen en sowieso is het dan een hele organisatie voor de middagpauzes. Daarom hebben we er ook voor gekozen om tot 30 april afstandsonderwijs aan te bieden. Daarna maken we de evaluatie."

Maar er is ook een pedagogische reden voor het verlengde afstandsonderwijs. "We geloven in digitaal onderwijs, want we hebben goede ervaringen opgedaan. Het is zeker geen verhaal van kommer en kwel waarbij je alleen maar moeilijkheden hebt. En die continuïteit willen we toch blijven vederzetten", legt Paglialunga verder uit. Volgens de directeur zorgt de beslissing ook voor duidelijkheid. "Onze ouders en leerlingen weten nu meteen waar ze aan toe zijn vanaf 19 april. Maar ook onze leerkrachten, die een planning opmaken voor het derde semester, weten nu hoe te beginnen na de paasvakantie."