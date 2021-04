Leidt confrontatie over eindtermen tot nieuwe schoolstrijd? Zes vragen en antwoorden

De procedure voor het Grondwettelijk Hof is nog niet voor vandaag, want de nieuwe eindtermen zijn nog niet in het Staatsblad gepubliceerd. De reden? De teksten moeten ook in het Frans worden gepubliceerd - ondanks het feit dat het hier gaat over een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap - en dat kost tijd, want het gaat hier over honderden pagina's. Aan die vertaling wordt momenteel druk gewerkt, en het is niet duidelijk hoe lang dat nog duurt.

Nochtans is de timing vrij krap, want de nieuwe eindtermen van de 2e graad moeten in principe ingaan op 1 september aangezien de leerlingen van 1e graad nu al met nieuwe eindtermen werken. Uitstel is dus geen optie.

Uiteraard betekent dit alles niet dat alles nu geblokkeerd zit, want sowieso werken de koepels en de scholen aan nieuwe leerplannen, waarin de nieuwe eindtermen vertaald zitten.