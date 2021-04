Liveblog - Bijna 900 covidpatiënten op intensieve zorg, Nederlandse dodental voor 2020 fors naar boven herzien

In Nederland zijn in 2020 iets meer dan 20.000 mensen overleden na een coronabesmetting. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat aantal is veel meer dan tot nu toe is gemeld door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Dat komt omdat vooral tijdens de eerste golf veel zieke mensen niet getest zijn. Zij kwamen dan ook niet in de coronastatistieken terecht wanneer ze overleden. In ons land gebeurde dat wel. Ook zijn er overledenen bij wie COVID-19 is vastgesteld, zonder dat dit gemeld is bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).



De nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn gebaseerd op dagelijkse meldingen van de gemeenten, die dan weer gebaseerd zijn op verklaringen van artsen over doodsoorzaken. Van die 20.000 doden kwam bijna 60 procent uit de langdurige zorg. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in een verpleeghuis wonen.