Lockdown in gevangenis Dendermonde na coronatests: “Toch wel geschrokken van het groot aantal besmettingen”

“De activiteiten in de gevangenis van Dendermonde worden drastisch beperkt”, zegt D’Haenens. “Wandelingen of andere activiteiten gaan niet door, en bezoek is niet toegelaten. We laten de gedetineerden wel 2 keer per week douchen, en als er medische verzorging nodig is, kunnen ze ook naar de ziekenboeg. Maar ze zullen dan wel alleen zitten in de wachtkamer. Omdat ook 17 personeelsleden besmet zijn, en nog eens 17 anderen in quarantaine zitten, is er ook minder personeel om alles gedaan te krijgen. Er zijn ook een aantal medewerkers met vakantie. Maar we kunnen rekenen op de flexibiliteit van hun collega’s. Die doen extra inspanningen en weekendwerk, en springen in voor mensen die niet kunnen werken.”