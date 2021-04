Atlete Imke Vervaet uit Destelbergen klaar voor selectie Olympische Spelen: "Lig op koers voor ticket"

"De Olympische Spelen zijn heel belangrijk voor mij, het is echt een droom. Het is ook wel een unieke kans. Ik wil zoveel mogelijk records lopen. Een ronde verder geraken zou ook al mooi zijn en met de Belgian Cheetahs mikken we op de finale. Het niveau is gestegen op de Spelen, dus we gaan ons voor de volle 100 procent moeten inzetten. Als ik toch niet geselecteerd word voor het Belgisch nationaal team, dan ga ik op reis, als dat mag tenminste”, lacht Vervaet.