Mag je wandelen of skaten op een fietssnelweg?

Fietssnelwegen zijn geen aparte juridische categorie in de wegcode en dat zorgt voor verwarring. "Soms zijn ze apart aangelegd, maar vaak maken ze deel uit van bestaande wegen in dorpen of van jaagpaden langs kanalen en rivieren", vertelt Beeckman op Radio 2 Antwerpen. "Daar gelden telkens andere regels, bijvoorbeeld van een gewone straat of een fietsstraat."

Er zijn dus verschillende regels voor fietssnelwegen. "Vooral voor snelle e-bikes zijn de regels vaak niet eenduidig. In een bebouwde kom mogen ze kiezen of ze op de rijbaan of op het fietspad rijden. Buiten de bebouwde kom mag je enkel op het fietspad, maar soms wordt dat dan via borden verboden door de politie of door de gemeente. De Fietsersbond en het Fietsberaad Vlaanderen vragen al langer om een eenduidige regeling te kiezen, want als het niet eenduidig is, maak je al snel een overtreding zonder dat je het weet."

"Als je al een apart juridisch statuut aan fietssnelwegen zou willen geven, dan is dat eerder interessant voor snelle e-bikes. Voor skaters, die gewoon fietsers zijn, als ze wat sneller rijden, is het eigenlijk eenvoudiger, zolang je de twee basisregels volgt," aldus nog Beeckman.

Is het dan een goed idee om een aparte categorie in de wegcode te maken voor fietsostrades? "Voor de fietssnelwegen die in een aparte bedding gemaakt zijn, zou het mogelijk zijn", zegt Beeckman. "Daarin zou dan kunnen staan dat trage weggebruikers daar geen gebruik van mogen maken. Zo kunnen fietsers even flink doortrappen, zoals automobilisten dat al decennia lang kunnen doen op snelwegen. Maar voor de fietssnelwegen in de gedeelde ruimte van steden en gemeenten, is het geen goed idee, want dan krijg je nog meer juridische categorieën bovenop de bestaande wegcode. Hoe ga je dat oplossen?"