Na de heropleving van vinyl én kleinkunst: "Lieve Jacoba" van Kris De Bruyne komt uit als single

Platenmaatschappij BLP Records is niet aan haar proefstuk toe. Voor de zesde keer al wordt een kleinkunstklassieker, die nooit eerder als single is verschenen, op vinyl geperst en uitgebracht. Het gebeurde eerder al met hits van onder meer Wim De Craene, Jan De Wilde en Zjef Vanuytsel, nu is Kris De Bruyne dus aan de beurt, met het gevoelige "Lieve Jacoba".

Niet toevallig want Kris De Bruyne overleed goed twee maanden geleden. Hij werd bijna 71 en overleed aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. "Het is wel zo dat deze release al een tijd gepland was, want het past in het rijtje van klassiekers die we voor het eerst als single willen uitbrengen. Maar Kris is sneller overleden dan verwacht,", zegt Frederik Nuytten van BLP (wat staat voor 'Belpop') Records.

Het nummer is een op muziek gezet gedicht van de Nederlander Jan Arends. Op de B-kant staat "'s Nachts als het donker is". Ook weer niet toevallig: "Het zijn twee liedjes met dezelfde teneur. Ietwat absurdistisch, een beetje een rare tekst. Het is Luc De Vos avant la lettre, hij heeft die twee songs ook gezongen trouwens", weet Nuytten.

"We persen nu 350 exemplaren van de plaat. Met een opvallende, blauwe vinyl, ideaal voor de verzamelaars. We zien wel hoe snel het gaat, eventueel persen we later nog bij, wat ook is gebeurd bij onze vorige uitgaves."