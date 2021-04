Aboriginal-acteurs beschuldigen collega-acteurs bij "Neighbours" van racisme

De producer van de serie in Australië, Fremantle Media, belooft in een reactie op de beschuldigingen meer te doen "om inclusie te bevorderen". "Neighbours streeft ernaar een platform voor diversiteit en inclusie te zijn op en buiten het scherm", reageerde een woordvoerder van Fremantle Media bij de BBC. "Onze zoektocht is altijd om te blijven groeien en ontwikkelen op dit vlak en we erkennen dat dit een evolutie is."