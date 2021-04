Junior Planckaert start dit weekend carrière als autoracer: “Droomt er al er lang van", zegt coach Bert Longin

Bert Longin is ex-autoracer en gaat Junior Planckaert klaarstomen als autoracer voor competitiewedstrijden. “Junior Planckaert is via zijn vader Eddy en VRT-journalist Ruben Van Gucht bij mij terechtgekomen, omdat Junior al jaren wil racen. In de autosport is het belangrijk dat je met een kleine klasse begint. Je moet leren hoe alles werkt en dat op een rustige manier. Je moet het opbouwen. Als je nog een beginner bent is een race als Belcar (Belgisch autoracekampioenschap) bijvoorbeeld zeer gevaarlijk, een kans op een ongeval is dan ook groter."