Oud-rector Rik Torfs over plannen nieuwe studentencodex: "Sommige liedjes omschrijven vrouwen als leeghoofdige lustobjecten" 

"De bedoeling is om een nieuwe codex te maken die voor iedereen toegankelijk is en goed aanvoelt. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt bij studentenactiviteiten. De nieuwe codex moet worden samengesteld met inspraak van de studenten", vindt LOKO-voorzitter Joppe Ruts. Een codex is een liedjesboek dat studenten gebruiken tijdens cantussen, de typische zang- en drinkfeesten van studentenkringen en -clubs. "De huidige codex wordt nu uitgegeven door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Dat is een organisatie met een bepaalde politieke voorkeur. We willen helemaal geen intitiatief nemen tégen hen, maar we willen wel een neutrale codex maken." (KVHV is een conservatieve, Vlaamsgezinde studentenvereniging n.v.d.r.)