Nieuwe oproep tot feesten in Ter Kamerenbos op 1 mei 

Via een open brief vroeg minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de jongeren nog even vol te houden aan de coronamaatregelen, bijvoorbeeld door een uitdaging te zoeken, maar de organisatoren van L’Abîme (nvdr "De Afgrond", een dag na La Boum) hebben nu in een verklaring op hun website gereageerd op die oproep. “We hebben een bezigheid gevonden voor onze jongeren die een gebrek aan vrijheid, feesten, liefde en knuffels ondervinden”, klinkt het. Het vervolgfeestje zou op 1 mei beginnen en eindigen op 15 mei.