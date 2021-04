Onderzoek wijst uit waarom roodharigen een andere gevoeligheid voor pijn hebben

Fisher staat aan het hoofd van verschillende onderzoekscentra in het Massachusetts General Hospital (MGH) en is de corresponderende auteur van de nieuwe studie.

Fisher voegde eraan toe dat de resultaten nieuwe manieren suggereren om de natuurlijke processen van het lichaam te manipuleren die de perceptie van pijn controleren - door bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen te bedenken die de melanocortine 4-receptoren blokkeren die betrokken zijn bij het voelen van pijn.

"Ons huidig werk spitst zich toe op het beantwoorden van de vraag hoe bijkomende van de huid afgeleide signalen de signaalfuncties van pijn en opioïden regelen", zei mede-hoofdauteur dokter Lajos Kemény van het MGH. "Als we deze signaalwegen tot in de details begrijpen, kan dat leiden tot nieuwe strategieën om pijn aan te pakken."

De studie van het team van onderzoekers uit Duitsland, Hongarije, Japan en de VS, onder leiding van het MGH, is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Massachusetts General Hospital.