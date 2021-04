Ophokplicht voorbij, maar vogelgriep nog niet:“je pluimvee nog niet buiten voederen” is de boodschap

De dieren in het vogelopvangcentrum in Merelbeke zitten al jaren onder netten om alle mogelijke risico's op ziektes van buiten af zo veel mogelijk te beperken. “Afgelopen winter hebben we toch veel meldingen gekregen van mensen die vermoedden dat één of meerdere vogels het virus hadden. We hebben dan ook veel dieren opgehaald, stalen genomen en opgestuurd naar Sciensano. Zelf hebben we toch weet van 10 positieve gevallen. Eén vogel uit onze kooien is ook besmet geraakt.”