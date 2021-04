Overijse zoekt gepassioneerde kunstenaars die elektriciteitskasten willen opwaarderen 

Nutskasten of elektriciteitskasten zijn niet sexy. En daarom wil Overijse de kasten omtoveren tot kunstwerken over heel de gemeente. Het eindresultaat biedt een nieuwe kunstroute met sportieve en toeristische meerwaarde voor Overijse, want als ze allemaal beschilderd zijn, wil Overijse er ook een fiets- en wandelroute rond maken.

Iedereen vanaf 15 jaar met aanleg voor creativiteit is welkom. Alleen, of samen met iemand anders. En alles kan, mits er binnen het thema "lokale fauna en flora" gewerkt wordt. Wie interesse heeft, kan zich voor 19 april inschrijven via de website van de gemeente. De geselecteerde kunstenaars krijgen een gratis workshop basistechnieken in mei, waarna ze in juni en juli aan de slag kunnen gaan met het beschilderen van de kasten. In augustus wordt de nieuwe kunstroute "Tour Elentrik" geopend.