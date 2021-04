Parket waarschuwt voor beleggingsfraude: "Laat je niet misleiden door berichten op sociale media"

"Soms ruiken mensen op tijd onraad en hebben ze door dat er iets niet klopt", vertelt parketmagistraat Volkan Altunbay. "In dat geval zijn ze meestal enkele honderden of duizenden euro's kwijt. Dat is niet leuk natuurlijk, maar ik heb ook al gehoord van iemand die een miljoen euro had belegd en opgelicht is. Het is dus zeker aan te raden om heel voorzichtig te zijn als je benaderd wordt door een zogenaamde beleggingadviseur."