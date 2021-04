PVDA Grimbergen voert actie tegen "asociaal dure restafvalzakken"

Volgens PVDA zouden de dure restafvalzakken bovendien sluikstorten in de hand werken. Raeymaekers ziet heil in het systeem dat ze in het Brusselse Gewest gebruiken. Meer zelfs, PVDA wil dat afvalintercommunales zoals INCOVO en Intradura dezelfde tarieven hanteren. "In Brussel kosten alle soorten vuilniszakken weinig geld. Ongeacht of dat nu een zak is voor restafval, PMD of groenafval." Een rol met 15 huisvuilzakken van 60 liter kost in Brussel amper 2,50 euro. Gemiddeld bijna 10 keer minder dan in Vlaanderen. Uit de meest recente cijfers van Brussels Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) blijkt echter dat er in 2020 zo'n 50 ton meer afval rond glasbollen gesluikstort werd dan het jaar voordien. Langs de gewestwegen werd zelfs ruim 300 ton extra sluikafval opgehaald.