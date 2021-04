Recordjaar voor de allerrijksten, nooit eerder zoveel nieuwe miljardairs

Nog in de lijst staat de Eric Wittouck, die in Monaco woont. Hij werd in november de rijkste Belg nadat hij de fakkel overnam van Alexandre Van Damme, bekend van de biergigant AB InBev. Wittouck viel op de Forbeslijst dan wel van plaats 169 terug naar 228, maar zag toch zijn fortuin groeien en is nu 10 miljard dollar waard.

Wittouck komt uit een oude Brusselse familie die in de 19e eeuw de succesvolle Tiense Suikerraffinaderij oprichtte. in 1989 verkocht Eric Wittouck de suikerfabriek voor 945 miljoen euro. Hij diversifieerde zijn fortuin via de Luxemburgse holding Artal in tal van bedrijven op de beurs van Wall Street. Het meest bekende daarvan is het afslankingsbedrijf Weight Watchers.