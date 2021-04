Scouts Vilvoorde verbindt natuurgebieden dankzij loopevenement

"Er is goed nagedacht over het parcours", vertelt Somers. "Vilvoorde is een dichtbevolkte regio met veel bebouwing en versnipperde stukjes groen. Met "Stroomloop" willen we de verbinding leggen tussen de grotere stukken groen. Je komt bijvoorbeeld langs het prachtige park Drie Fonteinen, het Tangebeekbos en nog andere, minder gekende stukjes groen. We hopen dat het evenement als pleidooi kan dienen om in de verre toekomst die stukken ook effectief met elkaar te verbinden", aldus de Scoutsleider.

Meer informatie over het sportevenement vind je op de website van "Stroomloop".