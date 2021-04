Speelpleinwerking Overijse in de sneeuw: "Kinderen zijn enthousiast"

In Overijse kunnen kinderen terecht op de speelpleinwerking in vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Daar hebben ze veel groen en buitenruimte. Maar gelukkig ook heel grote lokalen vertelt hoofdleidster Kaat Stone: "We hebben alle maatregelen genomen en eigenlijk moeten we alles buiten doen. Maar we hebben hier echt grote lokalen en houden ramen en deuren open en ventileren goed. Toch gaan we veel buiten, de kinderen zijn erg enthousiast en af en toe gaan we naar binnen wat opwarmen. Het lukt ons wel en die sneeuw, het is eens iets anders en alle kinderen zijn er blij om."