Studentenkoten in Hasselt bij de duurste van het land

De cijfers komen van het CIB, de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars. Daaruit blijkt dat Hasselt, Antwerpen en Leuven de duurste studentensteden in Vlaanderen zijn als het gaat over de huur van een kot.

Vorig academiejaar betaalde je in Vlaanderen gemiddeld 426 euro per maand voor een kot. In Hasselt is dat 460 euro. In Leuven en Antwerpen betaal je nog een euro meer. De goedkoopste studentenstad is Kortrijk. Voor gemiddeld 364 euro kan je daar een studentenkamer vinden. De prijs van studentenkoten is de afgelopen 2 jaar trouwens met 9 procent gestegen.