STVV blijft in eerste klasse dankzij twee rode kaarten bij Waasland-Beveren

"We begonnen goed toen Peter Maes arriveerde, maar lieten het daarna wat gaan", zegt Ilombe Mboyo van STVV. "Door corona hebben we even geen matchen kunnen spelen maar ergens heeft ons dat goed gedaan. We hebben toen veel kunnen trainen en daarna, toen we opnieuw konden spelen, stonden we scherp. Gisteren slikten we een stomme eerste tegengoal, maar we reageerden goed. We wilden ook winnen. De laatste twee matchen kunnen we nu relaxter spelen, enkel nog voor een goed resultaat", besluit Mboyo.