Tiger Woods reed volgens de politie veel te snel

Woods herstelt nu in Florida van zijn verwondingen. Wat de gevolgen voor zijn golfcarrière zijn, is nog niet duidelijk. Uit het politieonderzoek blijkt nu dat hij veel te snel reed.

De 45-jarige Woods crashte op 23 februari met zijn wagen in Ranchos Palos Verdes, nabij Los Angeles. Hij liep daarbij open breuken aan het been en een verbrijzelde enkel op. Na drie weken mocht Woods het ziekenhuis verlaten.