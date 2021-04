De komende maanden moet het rustiger en veiliger worden voor buren van het tuincentrum Floralux in Dadizele 

Op sociale media klagen verschillende buurtbewoners over het sluipverkeer en de vele vrachtwagens naar het tuincentrum in de Kasteelstraat. "Bezoekers aan het tuincentrum kiezen er niet voor om terug te keren naar de rotonde, maar banen zich een weg via de Kasteelstraat", zegt schepen van mobiliteit van Moorslede Jürgen Deceuninck (STERK).

De gemeente plaatst tijdelijk een zogenaamde tractorsluis in de Kasteelstraat. Daardoor zal de rust in de buurt terugkeren volgens schepen Deceuninck: "Op die manier is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk, landbouwvoertuigen mogen wel nog door."

Er komen ook extra wegversmallingen richting Moorsele en de zone 50 wordt uitgebreid. Als deze maatregelen niet voldoende zijn, wil de gemeente kijken of de Daiselhoek voortaan een zone 30 kan worden.