Tunnel onder treinsporen in Kortrijk schuiven, is niet gelukt

In de buurt van het station van Kortrijk zijn grote werken aan de gang. De tunnel, zo'n 35 meter lang, is daar een onderdeel van. De sleuf onder de treinsporen is al gegraven. Nu moest de tunnel erin geschoven worden. Het gaat om een betonnen constructie van 1.500 ton. Maar dat is dus niet gelukt. Eén van de zware blokken, die de tunnel op zijn plek moest houden bij het schuiven, ging kapot.