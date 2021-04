Turnhouts drankenhandelaar waarschuwt: "Heropening horeca op 1 mei? Wordt uitdaging om iedereen op tijd te bevoorraden"

Tot nader order gaat de heropening van de horeca op 1 mei nog altijd door. Maar daar is gezien de recente coronacijfers nog altijd twijfel over, en die onzekerheid maakt het lastig om vooruit te plannen. Ook voor de bevoorrading van alle cafés en restaurants dreigen er problemen te ontstaan. "Het wordt nipt om iedereen op tijd van drank te voorzien", zegt Stefan Keersmaeckers, die een drankenhandel in Turnhout heeft en tientallen cafés in de omgeving bevoorraadt.