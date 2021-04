"Rodaniaaa": Manfred Aebi (88) is overleden, bedenker van iconische wielermuziekje

Manfred Aebi leidde vanaf 1951 de Belgische tak van het Zwitserse horlogemerk Rodania. Eerst vanuit Brussel, later vanuit Wemmel. Het was zijn taak om er voor te zorgen dat het horlogemerk beter verkocht werd in ons land. En zo besliste hij om de uurwerken te promoten in de koers. Het moest kort en krachtig zijn. De inspiratie vond hij in de klassieke muziek (Beethoven), en zo kwam Aebi op het idee voor het iconische deuntje.