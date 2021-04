Na 4 maanden ophokplicht zijn zwanen weer te zien op Minnewater in Brugge: "Ze zijn merkbaar verdikt"

Na 4 maanden lijkt de vogelgriep min of meer onder controle. Kippen, eenden, ganzen en ander pluimvee mogen weer losgelaten worden, zo ook de zwanen in Brugge. "De quarantaine heeft hen goed gedaan, want ze zijn bijgekomen" zegt dierenverzorgster Heidi Demeyer : "Ze zijn verdikt. Je ziet ook dat hun jasjes wat meer spannen. Maar dat is goed. Ze zijn dan goed en gezond om te paren en te broeden, dat vraagt ook energie van die vrouwtjes."

Brugge heeft een 90-tal zwanen (88 om precies te zijn), dat zijn er minder dan vroeger. Maar dat is een bewuste keuze. Door de dieren meer ruimte te geven, doen ze minder agressief tegen elkaar. En de reien raken ook minder vervuild door hun uitwerpselen.