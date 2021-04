Verenigde Naties waarschuwen: "Een op drie Congolezen leeft in acute honger"

"We kunnen geen kinderen met honger naar bed laten gaan en gezinnen die de hele dag maaltijden overslaan", klinkt het bij WFP. De organisatie zei dat het voedsel verstrekt aan 8,7 miljoen mensen in Congo en de FAO zei dat het ernaar streeft om 1,1 miljoen mensen in gebieden met een hoge acute voedselonzekerheid te helpen met hulp bij het bewerken van het land en het fokken van vee.



Beide VN-organisaties roepen op om de steun voor Congolezen in rampgebieden te versterken om te vermijden dat de meest kwetsbare personen verder wegzinken in voedselonzekerheid.