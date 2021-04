Verkoop op 2dehands.be eindigt in achtervolging door Antwerpen: "Waarom geen identiteitscontrole op zoekertjessite?"

Betrouwbare koper

Pieter heeft al wat ervaring met verkopen wanneer hij zijn iPhone te koop zet op de zoekertjeswebsite. "Het is niet de eerste keer dat ik iets verkocht via 2dehands.be. Ik ben ook voorzichtig als ik mensen aanspreek of een deal sluit." Pieter krijgt snel reactie van een geïnteresseerde koper. "Die jongeman deed bij mij geen alarmbellen afgaan. Hij schreef heldere mails en toonde veel interesse."

Pieter besluit met de koper af te spreken aan zijn voordeur. Dat is volledig volgens de richtlijnen van 2dehands. Zij raden aan om indien mogelijk persoonlijk af te spreken. "Wanneer de koper aankwam, was die verbaasd over de goede staat van het toestel." Pieter is op dat moment nog niet ongerust.

Wilde achtervolging

Omdat de vraagprijs een grote som geld is, laat de koper weten dat hij het bedrag niet contant bij zich heeft. "Het was volgens hem te gevaarlijk. Zijn mama wachtte om de hoek in de auto." Pieter laat zich overhalen maar wanneer ze samen naar de auto lopen, grijpt de jongeman plots de telefoon. "Hij zette het meteen op een lopen en ik begon te schreeuwen: 'Houd de dief!'. Exact zoals in de film."

Uiteindelijk schieten twee meisjes op een scooter Pieter ter hulp. "Ik zag dat ze hem constant probeerden de pas af te snijden terwijl hij wegliep. Ze zigzagden door het verkeer. Het was allemaal supergevaarlijk." Uiteindelijk kunnen de meisjes de dief stoppen. "Maar daarop gaf hij de smartphone door aan een handlanger. Die jongen gaf mij een kopstoot", vertelt Pieter.

Alerte trambestuurder

Na de achtervolging en de kopstoot is Pieter uitgeteld. De dief heeft intussen de smartphone weer teruggekregen van zijn handlanger en springt op de tram. "Gelukkig konden de twee meisjes de trambestuurder signaleren dat er dieven op zijn tram zaten."

De trambestuurder reageert alert. "Hij sloot direct de deuren. En blijkbaar heeft hij ook op een noodknop geduwd want nog geen halve minuut later stonden er verschillende politievoertuigen rond de tram." Uiteindelijk kan de politie de dieven overmeesteren. "De handlanger bleek ook nog een machete onder zijn trui te hebben. Dit had helemaal anders en verkeerd kunnen aflopen", zo besluit Pieter.

"Waarom is er geen verplichte identiteitscontrole?"

Pieter is er gelukkig met de schrik en een blauw oog vanaf gekomen. Maar hij vraagt zich af of er geen manier is om kopen en verkopen op tweedehandssites veiliger te maken. "Oplichters kunnen makkelijk een profiel aanmaken en wat zoekertjes online gooien om er geloofwaardig uit te zien."

Pieter pleit voor een betere identiteitscontrole van kopers en verkopers. "Je zou bijvoorbeeld de accounts kunnen linken aan itsme om zo zeker te zijn wie er achter het profiel zit. Dat gebeurt op zo veel andere platformen."

"De inspecteur" van Radio 2 legt het verhaal van Pieter voor aan 2dehands.be. Woordvoerder Aleksandra Vidanovski luistert met verbazing. "Dit is gelukkig een uitzondering. Elke dag zijn er 70.000 nieuwe zoekertjes, maar er verdwijnen ook 50.000 zoekertjes omdat de verkoop afgerond is. Er wordt dus heel veel gekocht en verkocht en wat Pieter meemaakt, horen we amper."

Vidanovski vraagt aan gebruikers die met malafide verkopers in aanraking komen om een klacht in te dienen bij de politie. "Als de politie de klacht verder onderzoekt, vragen ze aan ons ook om alle gegevens van die gebruiker met hen te delen. En we vinden altijd wel iets terug. Een naam, een foto of een IP-adres. Mensen zijn nooit helemaal anoniem."

Pieter is kritisch voor 2dehands. Hij vindt dat het platform niet genoeg doet om te voorkomen dat mensen een vals profiel kunnen aanmaken. "Waarom moeten mensen geen kopie van hun identiteitskaart doorsturen?" Volgens Vidanovski is dat ook geen waterdicht systeem. "Een kopie van een ID vragen heeft online weinig zin. Er bestaat zoiets als identiteit usurpatie. Daarbij neemt iemand de identiteit aan van een ander. Online is dat niet moeilijk. Je gebruikt de foto van iemand anders."

Het platform beveiligen met identiteitscontrole zit er niet in

En wat met een identiteitscontrole, bijvoorbeeld met de Itsme-app? Daar botst 2dehands.be vooral op privacywensen van gebruikers. "Zo'n identiteitscontrole is een goede manier om het platform te beveiligen. Maar informatiebescherming is ook belangrijk. Er zijn veel mensen die niet graag al hun informatie met ons delen als ze een profiel aanmaken. Dat is hun goed recht."

Vidanovski wijst er nogmaals op dat de overgrote meerderheid van de online verkopen veilig verloopt. "Je kan als koper of verkoper altijd vragen om extra informatie te delen vooraleer je een deal sluit. Iemand die goede bedoelingen heeft, heeft er doorgaans geen problemen mee om persoonlijke gegevens te delen."