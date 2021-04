Henk Warnier verliest zijn bedrijf in verwoestende brand: "Gelukkig is ons huis niet afgebrand"

In het tuinbedrijf stond er heel wat materiaal. "Bedrijfswagens, kranen, klinkers, afsluitingsmateriaal, stenen, werkmateriaal: noem maar op. Ik weet niet voor welk bedrag er in het vuur is gebleven, maar dat is allemaal vervangbaar. Ik vind het bijzonder jammer dat de oude werkbank van mijn pa uit de jaren '30 en mijn eerste grasmachine van 37 jaar geleden in de brand zijn gebleven. Iedere morgen, voor ik het bedrijf opendeed, kwam ik even aan die machine. Het was voor mij een soort amulet: de dag begint, we vliegen er weer in", vertelt Henk bij Radio 2 West-Vlaanderen.