Viio Tongeren en Borgloon starten na de paasvakantie niet meteen met voltijds onderwijs

"We wilden leerlingen en ouders nu al duidelijkheid geven over de situatie na de paasvakantie", zegt directeur Guy Voets van Viio Tongeren en Borgloon. "Daarom hebben we nu al beslist om zeker een week extra halftijds afstandsonderwijs te voorzien in de tweede en derde graad. Donderdag zal er waarschijnlijk van de overheid meer duidelijkheid komen over hoe het onderwijs na de vakantie georganiseerd moet worden. We geven ons nu een week extra de tijd om ons goed voor te bereiden op mogelijk voltijds onderwijs na de paasvakantie."

"Het draaiboek voor voltijds onderwijs na de paasvakantie ligt al klaar", gaat Voets verder. "Maar afhankelijk van wat er donderdag wordt beslist, zullen we wel nog aanpassingen moeten doen. Want het is de bedoeling voltijds onderwijs te geven de volgende maanden maar met de veiligheidsmaatregelen van code oranje. Dat vraagt toch wel wat voorbereiding. Met die week extra zal ons dat zeker lukken, al is het niet op iedere campus even makkelijk om voltijds onderwijs coronaveilig te organiseren. Daarvoor is zeker wat puzzelwerk nodig."