Hoe kan een vaccin zeldzame tromboses veroorzaken? En lopen vrouwen echt meer risico? Jouw vragen over AstraZeneca

Vanassche bendadrukt dat de veiligheid van vaccins altijd grondig onderzocht wordt. "Ze zijn getest in grote studies met tienduizenden personen voor ze op de markt kwamen. Een nevenwerking van 1 op 100.000 of zeldzamer kun je natuurlijk nooit oppikken in een studie met 20.000 proefpersonen. Nooit eerder in de geschiedenis werd een geneesmiddel of medisch product op zo’n korte tijd bij zoveel mensen tegelijkertijd in gebruik genomen. Dat dit probleem nu vastgesteld wordt, is een teken dat geneesmiddelenbewaking wèrkt. "

Als miljoenen mensen gevaccineerd worden, dan is het dus normaal dat dat in zeldzame gevallen zorgt voor complicaties. "Die gevallen krijgen nu veel media-aandacht", zegt Johan Neyts. "Dat komt ook omdat COVID elke dag in the picture staat. Bij een ander vaccin zou veel minder gesproken worden over die zeldzame gevallen."

Die zeldzame gevallen betekenen niet dat we het gebruik van een vaccin meteen moeten stopzetten. "Als samenleving moeten we er wel alles aan doen om nadelen te voorkomen waar mogelijk", zegt Vanassche. "Je kunt het vergelijken met het gebruik van auto's. We weten dat er soms ongevallen gebeuren, maar toch rijden we nog altijd met de auto. Als blijkt dat op sommige kruispunten meer ongevallen gebeuren, dan kunnen we we daar iets aan doen. We kunnen dan maatregelen nemen om de risico's te beperken."

Eén ding mogen we daarbij niet uit het oog verliezen: als je ervoor kiest om mensen niét of pas later te vaccineren, dan zijn er ook risico's. "Mensen kunnen in dat geval besmet worden met het virus en overlijden. Uitstel of vertraging van vaccinatie kan ook zorgen voor gezondheidsschade. Die afweging moeten we altijd maken."