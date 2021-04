Vluchtelingenstroom aan Rio Grande: in maart staken meer dan 170.000 mensen de grensrivier tussen Mexico en de VS over

In maart hebben meer dan 170.000 mensen de Rio Grande overgestoken, de grensrivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het is het grootste aantal migraten in de voorbije tien jaar. Daar zijn bovendien steeds meer onbegeleide tienerjongens bij, dikwijls op de vlucht voor bendegeweld. Die aantallen stellen de Amerikaanse president Joe Biden voor een grote uitdaging, want die wil een andere, menselijkere migratiepolitiek voeren dan zijn voorganger. Onze correspondent Björn Soenens trok naar het grensplaatsje Eagle Pass. Hij zag er hoe gezinnen en ook onbegeleide tieners de rivier oversteken. Bekijk hierboven zijn reportage.