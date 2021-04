Vogelopvangcentrum Malderen op zoek naar plaats en geld om uit te breiden

Sinds begin dit jaar zijn er in het opvangcentrum van Malderen al 1050 dieren binnengebracht. Dat is een flink stuk meer dan de 670 dieren in dezelfde periode vorig jaar en dan de 588 in 2019. Het aantal opnames blijft stijgen. "Onze eerste opvang waar de vogels binnenkomen en de eerste zorgen krijgen is te klein geworden", zegt Marc Van De Voorde. "Alles barst uit zijn voegen."