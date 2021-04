OPROEP: Welke vragen heb jij nu België AstraZeneca maand lang enkel aan mensen ouder dan 55 toedient?

België gaat het AstraZeneca-vaccin een maand lang enkel aan mensen ouder dan 55 toedienen. Eerder vandaag adviseerde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nochtans dat een leeftijdsgrens voor het vaccin niet nodig was, ook al blijkt dat het vaccin in zeer zeldzame gevallen tromboses veroorzaakt. De risico's wegen volgens het EMA niet op tegen de voordelen van vaccinatie, maar ons land gaat dus tegen dit advies in. Heb jij vragen over deze beslissing? Stel ze hieronder, wij gaan op zoek naar een antwoord.