BEKIJK - Spoorlijn van 166 jaar oud die dwars door domein van abdij van Villers-La-Ville loopt, krijgt opknapbeurt

In de pittoreske gemeente Villers-la-Ville in Waals-Brabant vernieuwt spoornetbeheerder Infrabel twee spoorbruggen. Ze zijn 166 jaar oud en zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Bijzonder detail: de bruggen lopen pal door het domein van de voormalige abdij van Villers-la-Ville. En volgens de legende is dat geen toeval. "Het Journaal"-reporter Dominique de Graaf ging op onderzoek. Bekijk hierboven haar verslag.