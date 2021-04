Jeugdkampen in Limburg in de sneeuw én met coronaregels: "Grote puzzel voor alle organisaties"

Met de hevige sneeuwval van woensdagochtend belooft het opnieuw een leuke (sneeuw)dag te worden voor de kampen, of net niet. "De kinderen vinden ravotten en spelen in de sneeuw natuurlijk altijd leuk, maar in dit koude weer kunnen we het volledige programma dat we gepland hadden wel niet uitvoeren", vertelt Broux. "We zullen vandaag dus iets vaker naar binnen moeten trekken om op te warmen. Toch zijn er wel wat activiteiten die we nog steeds buiten kunnen doen: lasergamen in de bossen, kookactiviteiten en grafitti spuiten bijvoorbeeld. Dan mag het wel niet té slecht weer worden natuurlijk."