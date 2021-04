Wisselvallig weer veroorzaakt nog geen problemen bij fruitteler: "Maar dit is elk jaar wel een stressvolle periode"

Toch blijft Stoffels bezorgd: "Dit is elk jaar een stressvolle periode. De IJsheiligen zijn pas rond 10 mei, daarna is de kans op vorst klein. In deze periode lig ik 's nachts vaak wakker. Ik heb een weerstation op de velden staan en die hou ik de hele tijd in de gaten. Nu is het vooral hopen dat de bijen snel gaan uitvliegen, want die zijn belangrijk voor de bestuiving van onze bloesems."