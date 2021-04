Kunnen luchtreinigers helpen bij heropening horeca? "Hele investering, maar kan nuttig zijn"

“Op zich is dat een goed idee”, zegt Jelle Laverge, professor bouwfysica aan de UGent in "De ochtend". “Maar je moet wel in het achterhoofd houden dat die aerosolen slechts een van manieren zijn om het coronavirus over te dragen, al is het wel de belangrijkste. Luchtreinigers kunnen dus een nuttige bijdrage leveren, maar doen weinig om directe besmettingen tegen te houden.” Andere maatregelen zoals het dragen van een mondmasker en afstand houden blijven dus, ook met een luchtreiniger, wel belangrijk.

Beluister hier het interview met Jelle Laverge in "De ochtend" (en lees verder onder het blokje).