12 verdachten opgepakt voor granaataanslagen en brandstichtingen in Antwerps drugsmilieu

De doorbraak in dit dossier komt er na alle informatie die verzameld werd in het dossier Sky ECC. In het kader van dat onderzoek slaagde de politie erin om in te breken in versleutelde telefoons van Sky ECC. Hierdoor konden ze één miljard berichten, die verstuurd werden in het crimineel milieu, onderscheppen.

Dankzij die operatie komen nu niet enkel de uitvoerders van aanslagen, maar ook de opdrachtgevers nadrukkelijk in beeld. "Het gaat dan vaak om mensen die opgegroeid zijn in Antwerpen, maar die door hun criminele activiteiten een verblijfplaats hebben gekozen in het buitenland," zegt het parket van Antwerpen.