25.000 aanhangers op laatste rally voor president van Djibouti (73), die morgen vlot voor vijfde termijn gaat

Toch kent de man die al meer dan 20 jaar aan de macht is nog heel wat aanhangers en zal hij met gemak morgen zijn enige kandidaat verslaan. President Guelleh zegt ook dat het zijn vijfde en laatste termijn zal zijn. Door een grondwettelijke hervorming in 2010, kan hij ook niet langer aan de macht blijven, want er werd een leeftijdsgrens van 75 jaar ingevoerd.

Volgens de Wereldbank bedraagt het BBP van Djibouti per hoofd van de bevolking ongeveer 3.500 dollar. Maar ook volgens de Wereldbank leeft nog steeds zo’n 20 procent van de bevolking in extreme armoede en is 26 procent werkloos.