55-jarige Noël uit Bree is vaccinverwarring beu: "Dan krijgen 55-jarigen wel AstraZeneca, dan weer niet... Wat is het nu?"

"Ik word er een beetje gek van", steekt Stieners van wal. "Dan hoor je weer wel bij prioritaire groep, dan weer niet... Ik kan niet meer volgen. Ze zijn een beetje met de voeten van de mensen aan het spelen." De frustratie van de man uit Bree zit 'm bij het AstraZeneca-vaccin en de verschillende ommezwaaien die al genomen zijn rond wié dat vaccin nu mag krijgen.

De strategie rond dat vaccin is al een aantal keer veranderd, maar specifiek voor 55-jarigen is het al maanden verwarring troef. Bij de start van het vaccineren van AstraZeneca besliste de overheid om mensen ouder dan 55 er nog niet mee te vaccineren. Iedereen met dezelfde leeftijd als Noël kon wel vrij snel een vaccindosis krijgen in het vaccinatiecentrum (begin maart hadden vaccinatiecentra enkel dossissen van het AstraZeneca beschikbaar, ndvr.). Een heleboel willekeurige 55-jarigen werden toen ook opgeroepen voor een vaccin, op plekken waar de zorgmedewerkers allemaal gevaccineerd waren. Later in de maand maart werd dan beslist om ook 65-plussers te vaccineren met AstraZeneca, wat 55-jarigen opnieuw iets verder naar achter in de rij bracht. Gisteren beslisten de ministers van Volksgezondheid om voorlopig enkel mensen die ouder zijn dan 56 te vaccineren met AstraZeneca, en 55'ers dus niet.