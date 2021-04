Aalst maakt omgeving fabriek Tereos veiliger na dodelijk ongeval 2 jaar geleden

De werken die vandaag starten, zijn een volgende stap om de omgeving rond Tereos veiliger te maken. In de winter voerde Aalst al een vrachtwagenverbod in. Dat betekent dat zwaar beladen vrachtwagens het centrum niet meer in mogen tijdens de spits wanneer er veel schoolgaande jeugd onderweg is. "Deze zomer gaan we nog een stapje verder", zegt De Gucht nog. "Dan start het nieuwe circulatieplan in Aalst. Het moet de verkeersveiligheid fors verhogen. In de aanloop naar de invoering worden er nog enkele andere moeilijke punten aangepakt."