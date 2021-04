"Ik moet wel werken, wie betaalt anders de rekeningen?": de verloren generatie Syrische kinderarbeiders in Turkije

Voor de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije is een terugkeer naar huis niet meteen in zicht. Na 10 jaar oorlog ziet nog altijd niemand een oplossing. Dus proberen de Syriërs een nieuw leven uit te bouwen in Turkije. Gemakkelijk is dat niet. Er is te weinig werk voor zo veel mensen. Er is te weinig hulp voor zo veel mensen. En dus gaan de kinderen mee werken. Soms in textielateliers of in fabrieken, maar ook in de landbouw. Ook op straat zie je kinderen die karton en plastic verzamelen en sorteren. Of kinderen die mondmaskers verkopen. Meer dan 2 of 3 euro winst hebben ze niet aan het einde van de dag.