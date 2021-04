Ambassadeur van Myanmar in Londen mag zijn eigen ambassade niet meer binnen: "Een coup midden in Londen"

De ambassadeur van Myanmar in Groot-Brittannië heeft het over "een coup in zijn ambassade". Volgens diplomatieke bronnen heeft de vice-ambassadeur het commando overgenomen, samen met een aantal medewerkers die het militaire regime in het Aziatische land steunen.

Ambassadeur Kyaw Zwar Minn zelf had gebroken met de militaire junta in zijn land. Hij had bijvoorbeeld opgeroepen om Aung San Suu Kyi vrij te laten, de leider van de democratisch verkozen regering die door de militairen gevangen wordt gehouden. Een standpunt dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken eerder al "moedig" had genoemd.